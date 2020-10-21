От больниц до цирка: где в Рязани могут работать отсуженные. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Администрация Рязани внесла изменения в перечень объектов, на которых могут работать граждане, которым суд назначил наказание в виде обязательных работ. К этим работам относятся: уборка помещений и территорий, озеленение и благоустройство, подсобные и погрузочно-разгрузочные работы, а также ремонтные работы, если они не требуют квалификации.

Где могут работать осужденные:

- БСМП;

- наркологический диспансер;

- родильный дом №2;

- больница №7;

- больница №4;

- больница №5;

- больница №8;

- больница №10;

- больница №11;

- поликлиника №2;

- поликлиника №6;

- поликлиника №12;

- поликлиника №14;

- детская поликлиника №2;

- детская поликлиника №5;

ООО «ЖЭУ №6»;

ООО «ЖЭУ №9»;

ООО «ЖЭУ №11»;

ООО «ЖЭУ №16»;

ООО «ЖКО №17»;

ООО «ЖКО Строитель»;

ООО «Комбайнбыт»;

ООО «Управляющая организация «Комбайнбыт-сервис»;

ООО «Городская Роща»;

ООО «Управляющая организация Техрембытсервис»;

ООО «Торгхол»;

ООО «Чистый двор»;

ООО «Идеальная атмосфера»;

ООО «Завод растительных масел «Янтарный»;

ЗАО «Аптека-Холдинг»;

ООО «Триумф»;

ООО «Сервис-Агро»;

ООО «Олимп»;

ООО «Завод точного литья»;

Дирекция благоустройства города;

МП «Водоканал»;

Рязанский государственный цирк;

МП «Хлебозавод №3».

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