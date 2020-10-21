От больниц до цирка: где в Рязани могут работать отсуженные.
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Администрация Рязани внесла изменения в перечень объектов, на которых могут работать граждане, которым суд назначил наказание в виде обязательных работ. К этим работам относятся: уборка помещений и территорий, озеленение и благоустройство, подсобные и погрузочно-разгрузочные работы, а также ремонтные работы, если они не требуют квалификации.
Где могут работать осужденные:
- БСМП;
- наркологический диспансер;
- родильный дом №2;
- больница №7;
- больница №4;
- больница №5;
- больница №8;
- больница №10;
- больница №11;
- поликлиника №2;
- поликлиника №6;
- поликлиника №12;
- поликлиника №14;
- детская поликлиника №2;
- детская поликлиника №5;
ООО «ЖЭУ №6»;
ООО «ЖЭУ №9»;
ООО «ЖЭУ №11»;
ООО «ЖЭУ №16»;
ООО «ЖКО №17»;
ООО «ЖКО Строитель»;
ООО «Комбайнбыт»;
ООО «Управляющая организация «Комбайнбыт-сервис»;
ООО «Городская Роща»;
ООО «Управляющая организация Техрембытсервис»;
ООО «Торгхол»;
ООО «Чистый двор»;
ООО «Идеальная атмосфера»;
ООО «Завод растительных масел «Янтарный»;
ЗАО «Аптека-Холдинг»;
ООО «Триумф»;
ООО «Сервис-Агро»;
ООО «Олимп»;
ООО «Завод точного литья»;
Дирекция благоустройства города;
МП «Водоканал»;
Рязанский государственный цирк;
МП «Хлебозавод №3».
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