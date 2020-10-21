Конкурс на должность гендиректора рязанского Фонда капремонта не состоялся

В Рязанской области признан несостоявшимся конкурс на должность руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Протокол заседания конкурсной комиссии опубликован министерством ТЭК и ЖКХ.

Заявки подали всего два кандидата, чьи имена большинству жителей региона едва ли что-то скажут: Дмитрий Сидоров и Вячеслав Константинов. Что в их послужных списках – загадка.

Главный факт об этих кандидатах состоит в том, что ни один из них не собрал нужного пакета документов. В частности, у обоих не хватало справки об отсутствии судимости. Были и другие недостающие бумаги.

В итоге Сидоров и Константинов к участию во втором этапе не допущены.

Напомним, обязанности генерального директора регионального оператора исполняет Виктория Сорокина.