В ДТП на Первомайском проспекте пострадали два человека.

Вечером 20 октября на Первомайском проспекте, недалеко от академии ФСИН, 40-летний рязанец за рулем автомобиля Opel Meriva врезался в остановившийся перед пешеходным переходом Renault Logan.

В результате дорожного происшествия пострадали два человека. Медицинская помощь понадобилась 48-летнему водителю Renault и его 21-летней пассажирке.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пять человек получили различные травмы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!