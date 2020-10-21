В ДТП на Первомайском проспекте пострадали два человека.
Вечером 20 октября на Первомайском проспекте, недалеко от академии ФСИН, 40-летний рязанец за рулем автомобиля Opel Meriva врезался в остановившийся перед пешеходным переходом Renault Logan.
В результате дорожного происшествия пострадали два человека. Медицинская помощь понадобилась 48-летнему водителю Renault и его 21-летней пассажирке.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пять человек получили различные травмы.
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