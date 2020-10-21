В Рязани вводят маршрут №59

В Рязани автобусы, следующие по маршруту ЗАО «Русская кожа» – ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», теперь будут курсировать под другим номером – 59. Их будет не больше шести. Об этом сообщили в городском управлении транспорта.

При этом маршрут №58 изменен. Одной из его конечных остановкок теперь будет поселок Семчино. Оттуда и в обратную сторону он проходит по улицам Семчинская, Интернациональная, проезду Шабулина, далее – по прежнему пути до Ново-Рязанской ТЭЦ. Однако конечной 58-х теперь будет не станция - оттуда они возвращаются и заруливают к БЦ «Олимп».

Напомним, ранее маршрут №50 продлили до «Русской кожи».