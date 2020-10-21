В кинотеатре «Формула Кино» покажут в прямом эфире бой Хабиба против Гэтжи.

24 октября в кинотеатре «Формула Кино» пройдет прямая трансляция основного карда турнира UFC® 254: ХАБИБ vs ГЭТЖИ. Турнир пройдет в Абу-Даби в партнерстве с Управлением по туризму и культуре Абу-Даби.

Главным событием вечера станет объединительный титульный бой между непобежденным чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем титула временного чемпиона и №1 в рейтинге легкого веса UFC Джастином Гэтжи.

Билеты можно заказать здесь.

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