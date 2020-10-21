На две ночи в Рязани закроют проезд по Северному обходу

С 22 октября 23:00 до 23 октября 05:00, а также с 23 октября 23:00 до 24 октября 05:00 в Рязани закроют проезд по Северному обходу. Об этом сообщает пресс-служба АО «Рязаньавтодор».

По информации дорожников, причина закрытия - техническое обслуживание механизмов разводного пролетного строения моста через реку Трубеж.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за работ по прокладке участка водопровода в районе дома №95 по улице Островского до 26 октября 18:00 ограничили движение транспорта по двум полосам движения в сторону улицы Осипенко (читать подробнее).

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