Скончался бывший директор санатория «Солотча». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ушел из жизни бывший директор санатория «Солотча» Александр Матвеевич Богатырев. Свои соболезнования родным и близким покойного выразил Рязанский областной союз организаций профсоюзов.

Ранее мы сообщали о кончине двух сотрудников Рязанского госуниверситета имени Есенина - доцента кафедры общей психологии Еремкина Юрия Логиновича и преподавателя кафедры математического анализа Кудиновой Зинаиды Гавриловны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!