В Рязанской области срочно разыскивают наследников на квартиру и земельные участки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Администрация Безлыченского сельского поселения Захаровского района разыскивает родственников покойной Самошкиной Веры Васильевны, 1955 года рождения, которая умерла 24 сентября 2012 года. До дня своей смерти женщина проживала в Подмосковье, в городе Мытищи по адресу: улица Октябрьская, д. 22, кв. 25.

В собственности покойной остались несколько земельных участков, общей площадью 525 тысяч кв. метров.

Кроме того, сельские власти разыскивают родственников Баранова Владимира Васильевича, 1929 года рождения, который скончался 4 апреля 2017 года. На день смерти он был зарегистрирован в деревне Безлычное по адресу: улица Центральная, д. 1, кв. 27. В его собственности осталась квартира общей площадью 41,6 кв. метров.

Если в ближайшее время не найдутся наследники на вышеуказанное имущество, то все оно перейдет в доход государства, будет считаться выморочным.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Захаровский район, деревня Безлычное, ул. Новая, 16а - администрация сельского поселения. Телефон 8-4953-91-2-46. Электронная почта: bezlihnoe@yandex.ru.

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