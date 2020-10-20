В Рязани трех больных COVID-19 отключили от аппаратов ИВЛ

Оперативная рабочая группа правительства Рязанской области обновила данные состояния пациентов, больных коронавирусной инфекцией. На 18.00 20 октября в больницах региона находятся 318 пациентов с COVID-19, в том числе три ребенка.

Состоянии 77 их них врачи оценивают как удовлетворительное, 208 находятся в состоянии средней степени тяжести. 33 человека госпитализированы в тяжелом состоянии, 19 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Отметим, что днем ранее – 19 октября – сообщалось, что к аппаратам ИВЛ подключены 22 человека.

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