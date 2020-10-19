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Задержанного за убийство у ТЦ «Полетаевский» взяли под стражу

Выяснилось, что он недавно вернулся из мест лишения свободы
Источник:kp.ru
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В Рязани по решению суда взят под стражу мужчина, который обвиняется в убийстве у ТЦ «Полетаевский». Как сообщает областное СУ СКР, 37-летний горожанин судим, притом неоднократно, и лишь недавно освободился. Убитый – 51-летний рязанец, до рокового вечера не был знаком с душегубом.

Конфликт произошел вечером 16 октября в одном из кафе на улице Гагарина. Мужчины вышли на улицу, чтобы «разобраться», и тогда один из них нанес оппоненту удар ножом в шею.

- Очевидцы произошедшего задержали злоумышленника и передали его прибывшим на вызов сотрудникам полиции, - рассказали в Следственном комитете.

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