География коронавируса: свыше 5000 случаев в Рязани и три новые точки

Опергруппа представила данные о распространении коронавируса в Рязанской области на 19 октября. Из статистики следует, что Рязань преодолела отметку в 5000 положительных тестов на COVID-19 с начала пандемии. За сутки их зарегистрировали еще 43.

Всего сообщается о 89 новых случаях заражения в 29 населенных пунктах. Три из них впервые появились на карте пандемии: Гнетово (Рязанский район), Комсомольский (Рыбновский район) и Тарасово (Старожиловский район). За пределами областного центра самый большой прирост заболевших произошел в Михайлове (7 человек).

С полной статистикой можно ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению с 18 октября:

- Рязань - 5007 случаев (+43);

- Рязанский район – 438 (+4) (Варские – 11 (+2), Алеканово – 6 (+1), Гнетово – 1 (+1));

- Скопин – 272 (+2);

- Ряжск – 261 (+2);

- Рыбное – 237 (+2);

- Касимов – 231 (+3);

- Сасово – 209 (+1);

- Рыбновский район – 155 (+1) (Комсомольский – 1 (+1));

- Михайловский район – 140 (+4) (Октябрьский – 44 (+3), Фирюлевка – 9 (+1));

- Михайлов – 109 (+7);

- Александро-Невский – 89 (+1);

- Сараевский район – 82 (+2) (Борец – 5 (+1), Желобово – 2 (+1));

- Старожиловский район – 69 (+3) (Истье – 16 (+1), Рязанские сады – 11 (+1), Тарасово – 1 (+1));

- Кораблино – 64 (+2);

- Шацкий район – 63 (+1) (Казачья Слобода – 16 (+1));

- Сасовский район – 60 (+1) (Молодежный – 4 (+1));

- Шацк – 51 (+1);

- Чучково – 49 (+3);

- Пронск – 44 (+1);

- Ряжский район – 44 (+2) (Совка – 3 (+2));

- Чучковский район – 42 (+1) (Аладьино – 10 (+1));

- Захарово – 37 (+1);

- Ермишь – 24 (+1).