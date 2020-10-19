Еще два рязанских троллейбуса изменили движение

Из-за работ по прокладке участка водопровода в районе дома №95 по улице Островского до 26 октября 18:00 ограничили движение транспорта по двум полосам движения в сторону улицы Осипенко, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

В связи с этим с 20 октября движение троллейбусов №№5 и 12 будет организовано по измененной схеме:

- троллейбусы №5 от конечной остановки на ул. Строителей следуют по улицам Островского, Чкалова, Вокзальной, Первомайскому проспекту, Маяковского, Есенина, Спортивной, Гагарина до остановки «памятник Ф. Полетаеву», далее в обратном направлении по тем же улицам;

- троллейбусы №12 следуют от конечной остановки «завод «Рязцветмет»» до остановки «памятник Ф. Полетаеву», далее в обратном направлении.

Ранее мы сообщали, как изменится движение нескольких троллейбусов из-за открытия движения на улице Маяковского (читать подробнее).

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