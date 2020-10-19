В Рязани эвакуировали Колледж правосудия

Утром 19 октября сотрудники регионального управления МЧС эвакуировали Колледж правосудия, расположенный на улице Есенина.

По предварительным данным, на первом этаже здания произошло короткое замыкание, но возгорания не было.

На место происшествия выезжали девять единиц пожарной техники. Из здания эвакуировали 150 человек, никто из людей не пострадал.

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