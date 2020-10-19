В Рязани изменили схему движения транспорта из-за открытия улицы Маяковского

В связи с открытием движения транспорта по улице Маяковского и закрытием проезда по мосту на улице Ленина, в схему движения ряда городских маршрутов власти Рязани внесли изменения.

Изменения в маршрутах движения троллейбусов и автобусов УРТ:

- движение троллейбусов №6 закрывается;

- троллейбусы №3 на участке пути между остановками «Дом Художника» и «Кальное» следуют по улицам Маяковского, Есенина, Горького, Новой, Касимовскому шоссе (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту. Четыре троллейбуса следуют по укороченному маршруту от конечной остановки «Городская больница №11» до остановки «площадь Свободы» и обратно;

- троллейбусы №5 (внутренний) при движении со стороны Строителей следуют до остановки «Дом Художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина, разворот на Театральной, ул. Есенина, далее по своему маршруту;

- троллейбусы №5 (наружный) при движении от улицы Строителей следуют до остановки «Приобанк» по своему маршруту, далее разворот на Театральной, ул. Есенина, ул. Маяковского, Первомайский проспект, далее по своему маршруту;

- троллейбусы №8 при движении со стороны Депо №3 следуют до остановки «Кальное» по своему маршруту, далее по улицам Новой, Горького, Есенина, Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту;

- троллейбусы №8 при движении со стороны Комбайнового завода следуют до остановоки «Дом Художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина, Горького, Новой, далее по своему маршруту;

- троллейбусы №10 при движении со стороны пл. Победы следуют до остановки «пл. Ленина» по своему маршруту, далее по Соборной ул., разворот на Соборной пл. и обратно.

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