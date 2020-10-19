Из окна многоэтажки на улице Семчинской выпал и разбился мужчина

Утром 19 октября во дворе многоэтажного дома №5 по улице Семчинской местные жители обнаружили труп мужчины. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

В настоящее время по данному факту ведется проверка, чтобы установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, мужчина выпал из окна на 15 этаже.

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