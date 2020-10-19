Стало известно, кто звонит с незнакомых номеров и тут же сбрасывает. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, кто рязанцам и жителям других регионов звонит с незакомых номеров и тут же сбрасывает. По словам руководителя аналитического агентства Content Review Сергея Половникова, это автоматизированная система с набором алгоритмов, когда робот создает набор цифр и набирает номер. Таким образом, происходит прозвон активности номеров.

— Если вы подняли трубку и что-то сказали, ваш номер внесут в базу как «живой» номер с живым человеком, — говорит специалист kp.ru. — И после этого вам будут звонить с большей силой и уже не молчать на том конце трубки, а предлагать товары, услуги и прочее. Если номер «слили» в базу, вам звонит не робот, а живой человек.

Как отметил Половников, не нужно из любопытства перезванивать на эти номера, ведь возможны два варианта – сразу начнут предлагать услуги или с человека спишут за перезвон.

— Насчет второго нужно знать, что платные номера либо начинаются с «8-800-», либо же это короткие номера. Если же обыкновенный номер подключен к платным услугам, человека перед началом разговора всегда предупреждают об этом: «Данная линия платная, стоит столько-то...» Без предупреждения списать деньги за звонок на обыкновенный длинный номер не могут.

И главный совет от специалиста, если не ждете звонка, не брать трубку с незнакомых номеров. Если же взяли, рекомендуется первым ничего не говорить. Поднять трубку и молчать. Если вы ничего не скажете, номер не будет идентифицирован как «живой». Это избавит вас от части «живых» звонков.

— Еще существует расхожая версия, что таким образом пытаются записать ваш голос для того, чтобы позже использовать его в качестве биометрической идентификации при звонке в банк. Здесь я могу лишь сказать, что нынешняя биометрическая система очень несовершенна. Если есть возможность не подключаться к ней, то не делайте этого. Никто не должен получить доступ к вашим деньгам по голосу.

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