COVID-19 выявлен в 38 образовательных учреждениях Рязанской области

По официальным данным, на утро понедельника, 19 октября, в Рязанской области COVID-19 выявлен в 38 образовательных учреждениях, в том числе в 11 детских садах, 19 школах, пяти ссузах и трех вузах. За неделю количество «инфицированных» детских садиков увеличилось более чем в два раза. А вот «инфицированных» школ и ссузов стало меньше (на одну школу и один ссуз).

Напомним, что всего в регионе на 19 октября заболевание подтверждено у 9521 человека, вместе с условно подтвержденными - у 9620 человек.

Профилактические мероприятия проводятся в полной мере.

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