COVID-19: вторая волна пока в щадящем режиме пришла в Рязанскую область

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила, что в понедельник, 19 октября, в регионе выявлено еще 87 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 9521 человека.

Еще 89 положительных тестов в настоящее время находится на подтверждении в региональном минздраве. Вместе с ними общее число заболевших составляет 9610 человек.

Вместе с тем в Рязанской области дела обстоят лучше, чем в целом по стране. 19 октября в России был поставлен очередной рекорд – 15 982 новых случаев за сутки. Максимальные показатели по Рязанской области по-прежнему относятся к весенней фазе заболевания.