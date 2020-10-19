В храме, где случилась вспышка COVID-19, умер клирик

Роман Косырев. Фото: vk.com/voznesensky_hram_ryazan

В Вознесенском храме Рязани, где в начале октября зафиксировали несколько случаев COVID-19, умер клирик Роман Косырев. Отпевание состоялось 14 октября – в его день рождения и именины.

«Мы благодарим всех, кто сопереживал и молился о выздоровлении!», - написали в сообществе храма.

Напомним, ранее церковь официально подтвердила факт заражения коронавирусом четырех священнослужителей. Еще четверо находились на карантине ввиду того, что заболели их родные. Тогда представитель Рязанской епархии подчеркнул: речь о закрытии Вознесенкого храма и о прекращении служб не идет.

Был ли среди заболевших иподиакон Роман, неизвестно.