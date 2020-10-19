Рязанец, заживо сжегший приятеля, получил 12 лет колонии

Вступил в силу приговор Рязанского областного суда в отношении 57-летнего Сергея Орлова, которого признали виновным в особо жестоком убийстве.

Как установили следствие и суд, в середине июня 2019 года к Орлову пришли его знакомые, чтобы распить алкоголь. Через некоторые время они ушли, а хозяин, будучи недовольным их приходом, закрыл дверь дома на запор.

Когда приятели вернулись, они начали стучать в дверь и окна, и не хотели покидать территорию дома.

Тогда убийца взял канистру с бензином и облил их. Один из приятелей отбежал на безопасное расстояние, но второй продолжил требовать, пусть их в дом. Хозяин дома не выдержал и зажигалкой поджег пьяного мужчину.

В результате происшествия пострадавшего госпитализировалив больницу, где через несколько дней он скончался от термических ожогов III степени с площадью поражения 70% общей поверхности тела, а также термического ожога слизистой оболочки верхних дыхательных путей, осложнившихся развитием ожоговой болезни, которая и явилась непосредственной причиной смерти.

В итоге суд признал Орлова виновным и назначил ему 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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