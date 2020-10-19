ГК «Стройпромсервис» дарит покупателям квартир просторные кладовки

Фото: ГК «Стройпромсервис».
Только до 30 ноября при покупке квартиры в седьмой очереди ЖК «Шереметьевский квартал» – кладовка в подарок!
Кладовка – это отличный способ освободить вашу квартиру от лишних вещей. Она идеально подойдет для хранения сезонных и редко используемых вещей, например, самокатов, велосипедов, колясок, инструментов и т.д.
Спешите воспользоваться выгодным предложением! Количество квартир и кладовок, участвующих в акции, ограничено.
Подробности в офисе продаж ГК «Стройпромсервис» и по телефону: +7 (4912) 247-000.
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