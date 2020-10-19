ГК «Стройпромсервис» дарит покупателям квартир просторные кладовки

Фото: ГК «Стройпромсервис».

Только до 30 ноября при покупке квартиры в седьмой очереди ЖК «Шереметьевский квартал» – кладовка в подарок!

Кладовка – это отличный способ освободить вашу квартиру от лишних вещей. Она идеально подойдет для хранения сезонных и редко используемых вещей, например, самокатов, велосипедов, колясок, инструментов и т.д.

Спешите воспользоваться выгодным предложением! Количество квартир и кладовок, участвующих в акции, ограничено.

Подробности в офисе продаж ГК «Стройпромсервис» и по телефону: +7 (4912) 247-000.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!