На Первом канале вышел сюжет о приезде Елены Малышевой в Рязань. Фото: стоп-кадр Первого канала.

18 октября в эфире Первого канала вышел репортаж Елены Малышевой из Рязани. Известная телеведущая рассказала, как в областном центре борются с пандемией коронавируса и гриппа.

Малышева посетила биофармацевтический завод, где производится одна из двух лучших вакцин от гриппа. Сотрудники предприятия показали гостье из Москвы, как заражаются гриппом куриные яйца, и как потом из этого изготавливается вакцина против гриппа Ultrix, которой, по словам Елены Малышевой, прививаются члены российского правительства.

— Вакцина от гриппа состоит из безопасных кусочков гриппа. Когда они попадают в организм, то наши иммунные клетки окружают их и начинают вырабатывать защитные белки и антитела, — рассказывает телеведущая. — Этот процесс продолжается три-четыре недели. Антитела запоминают кусочки вируса, и потом, когда в организм попадет настоящий вирус гриппа, они распознают и уничтожат его.

Напомним, Елена Малышева приехала в Рязань, чтобы снять сюжет о производстве вакцины против гриппа Ultrix. Телеведущая погуляла по городу и много шутила про грибы (читать подробнее).

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