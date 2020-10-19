В больницах Рязани вновь увеличилось количество зараженных коронавирусом пациентов, подключенных к ИВЛ

Последние новости по коронавирусу в Рязани на 19 октября. Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро 19 октября в больницах Рязанской области находится 306 человек, зараженных коронавирусом, сообщает оперативная группа. Это на 14 человек меньше, чем сутками ранее. Из них четыре ребенка.

Состояние 79 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 195 (-14) пациентов - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 32 человека, из них 18 (+2) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и лечатся на дому под постоянным наблюдением врачей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!