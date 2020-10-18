Боец ММА потребовал от чиновников, решить проблему с вонючим воздухом в Рязани

Боец ММА Артем Казбанов потребовал от чиновников, решить проблему с вонючим воздухом в Рязани.

Боец ММА, руководитель клуба единоборств КСЕ «Арта» Артем Казбанов обратился к рязанским чиновникам с требованием, решить проблему отравленного воздуха.

«Я отец двоих детей. Помимо меня и моих детей, в нашем клубе единоборств регулярно тренируется порядка сотни детей и еще больше взрослых, — пишет спортсмен. — Наша команда трудится девять лет с полной отдачей и пониманием, что мы делаем благое, важное дело. За это время через клуб прошли тысячи человек. Все эти люди и их дети приходят для того, чтобы укрепить свое здоровье, развить свое тело и дух.

У меня вопрос, для чего все это, для чего мы занимаемся спортом, закаляем себя, наших детей, если наш город погрузился в зловонное облако, если у нас забирают самое важное для человеческого организма - чистый воздух? Зачем таким воздухом дышать чаще и глубже, какая польза от пробежек по территории выбросов?»

По словам спортсмена, в ответ на очевидное ухудшение ситуации с вонью в Рязани, никаких ясных мер не было даже озвучено [со стороны чиновников].

«Я призываю людей, говорить об этой проблеме, делиться ею, и понимать, если мы будем молчать о подобных ситуациях, то ничего точно никогда не будет меняться. Я призываю управленцев нашего города, добросовестно выполнять свою прямую работу и отреагировать на реальную проблему, реальными делами», — заключил боец ММА.

Напомним, 18 октября в Рязани прошел массовый пикет «За чистый воздух». Несколько сотен рязанцев вышли с плакатами и транспарантами с обращением к властям, решить главную экологическую проблему Рязани последних недель – вонючего и отравленного воздуха (читать подробнее).

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