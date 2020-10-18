Момент ДТП с вылетевшим на тротуар автомобилем попал на видео

Момент жесткой аварии с участием двух легковых автомобилей попал на видео. Напомним, 16 октября на перекрестке улиц Ленинского Комсомола и Дзержинского дорогу не поделили два водителя.
В результате дорожного происшествия один из автомобилей вылетел с дороги на тротуар.
В настоящее время инспекторы УГИБДД МВД по Рязанской области устанавливают все обстоятельства случившегося.
Подробности аварии уточняются.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!