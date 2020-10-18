Момент ДТП с вылетевшим на тротуар автомобилем попал на видео

Момент жесткой аварии с участием двух легковых автомобилей попал на видео. Напомним, 16 октября на перекрестке улиц Ленинского Комсомола и Дзержинского дорогу не поделили два водителя.

В результате дорожного происшествия один из автомобилей вылетел с дороги на тротуар.

В настоящее время инспекторы УГИБДД МВД по Рязанской области устанавливают все обстоятельства случившегося.

Подробности аварии уточняются.

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