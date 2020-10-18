В рязанских школах вновь изменят меню питания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 19 октября в школах Рязани вновь изменится меню питания, сообщает ИА «МедиаРязань» со ссылкой на министерство образования и молодежной политики. Обновленное меню дополнят молочной пшенной кашей (раз в неделю), творожной запеканкой и отварными макаронами с сыром.

«Новое меню разработано с учетом предложений родителей и согласовано с управлением Роспотребнадзором», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Государственной Думе РФ в режиме видеоконференции состоялось заседание рабочей группы по парламентскому контролю за обеспечением школьников бесплатных горячим питанием. Во время заседания заместитель председателя комитета Геннадий Онищенко раскритиковал доклад замминистра образования и молодежной политики Рязанской области Ольги Васиной. Чиновница сообщила, что ситуация в регионе с обеспечением горячим питанием учащихся 1-4 классов благополучная, а выявленные нарушения устранены (читать подробнее).

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