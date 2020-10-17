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Вечером в Рязани на остановке убили мужчину

Трагедия произошла рядом с Полетаевским рынком
Источник:kp.ru
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В пятницу, 16 октября, около восьми часов вечера в Рязани на остановке общественного транспорта «ТРК Полетаевский» произошло убийство.

Известно, что между двумя мужчинами произошел конфликт. Во время выяснения отношений один из них выхватил нож и ударил оппонента в шею. Рана оказалась смертельной.

По данному факту Железнодорожный межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый в убийстве мужчина задержан.

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