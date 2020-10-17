Под Рязанью машина насмерть сбила велосипедиста и скрылась с места ДТП.

Поздно вечером 16 октября в Рязанском районе неустановленный водитель за рулем автомобиля 17-летнего велосипедиста, сообщает пресс-служба регионального УМВД. После аварии водитель скрылся с места ДТП.

В результате дорожного происшествия велосипедист от полученных травм скончался до приезда бригады медиков.

«В настоящий момент полицейские устанавливают личность скрывшегося водителя. Если вы стали очевидцем данного происшествия или обладаете какой-либо информацией по данному факту ДТП, просим обратиться в дежурную часть ОМВД России по Рязанскому району по адресу: улица 2-я Прудная, 10 либо по телефону: (491) 29-94-82», - говорится в сообщении.

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