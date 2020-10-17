COVID-19: в Рязанской области продолжает фиксироваться снижение заболеваемости

В субботу, 17 октября, в Рязанской области выявлено еще 88 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщила оперативная рабочая группа регионального правительства. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 9347 человек.

Еще 87 положительных тестов в настоящее время находятся на подтверждении в региональном минздраве. Вместе с ними общее число зараженных составляет 9434 человека.

Отметим, что темпы суточного прироста в Рязанской области стабилизировались. Фиксируется даже небольшое снижение с 13 октября, когда был зарегистрирован 91 новый случай.

В Рязанской области ситуация не такая драматичная, как в целом по России.

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Обновлены данные суточного прироста заболевших коронавирусной инфекцией (подробности).