В РНПК убеждены, что не являются источником загрязнений рязанского воздуха

Специалисты РНПК ежедневно проводят замеры воздуха на соответствие экологическим нормам. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С начала октября было проведено более 3000 анализов по основным показателям состояния атмосферного воздуха. Превышения ПДК (предельно допустимая концентрация) в санитарно-защитной зоне предприятия не зафиксировано. Забор проб осуществляет экологическая лаборатория АО «РНПК» и привлеченная лаборатория Росгидромета по Рязанской области.

- В настоящее время на производственной площадке АО «РНПК» ведется плановый капитальный ремонт технологических установок, в этой связи загрузка мощностей предприятия значительно снижена. Завод работает в штатном технологическом режиме. РНПК эффективно реализует проекты, направленные на модернизацию производства и минимизацию выбросов вредных веществ, - отметил представитель компании.

Как рассказали в пресс-службе, РНПК в рамках своих социальных обязательств ежегодно выделяет 860 млн рублей на обслуживание городских очистных сооружений. Также затраты АО «РНПК» на перевооружение и реконструкцию очистных сооружений с 2013 по 2019 годы превысили 400 млн рублей, что позволило повысить эффективность работы городских очистных сооружений и снизить нагрузку на окружающую среду города.

Проблема загрязнения окружающей среды в Рязани носит тревожный и интегральный характер. По предположению представителей природоохранных ведомств, причастность к систематическим выбросам сероводорода могут иметь АО «Русская кожа», ООО «ТЕХНО», ООО «ТРАНСФЛЕКС», Окская птицефабрика. Кроме того, вблизи Рязани расположены два переполненных мусорных полигона, а также многочисленные несанкционированные свалки бытовых отходов, о которых сообщают местные экологи.

Мероприятия по стабилизации экологической обстановки в Рязани должны носить комплексный характер и учитывать планы по передаче МП «Водоканал» г. Рязани в концессию частной компании «Росводоканал», принадлежащей люксембургскому оффшору.

РНПК является крупнейшим перерабатывающим активом «Роснефти». Завод входит в четверку ведущих НПЗ России по объемам переработки и ассортименту выпускаемой продукции. Мощность по переработке составляет более 18 млн тонн нефти в год.

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