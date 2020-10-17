МХЛ "Рязань-ВДВ" крупно победил "Прогресс" из Глазова

Наставник Храмцов сумел настроить игроков на победу. Фото пресс-службы МХЛ.

В очередном матче НМХЛ 16 октября "Рязань-ВДВ" принимал "Прогресс" из Глазова.

Гости дважды дважды выходили вперед, но хозяева льда оказались сильнее. У подопечных Алексея Храмцова особенно удачно сложился третий период, когда четыре раза шайба трепыхалась за спиной голкипера "Прогресса" Данилой Шалойко.

Как результат – победа хозяев льда со счетом 7:3 (2:1, 1:2, 4:0).

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