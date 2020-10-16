В Московском районе Рязани перекроют две улицы

В ближайшие дни в Московском районе Рязани временно перекроют движение по двум улицам. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

С 19 по 25 октября всвязи с проведением дорожно-строительных работ будет закрыто движение транспорта на участке по 5-му Коломенскому проезду от пересечения с улицей Ветеринарной до пересечения с Сельскохозяйственным переулком.

Также с 26 по 31 октября нельзя будет проехать по улице Ветеринарной от пересечения с 5-м Коломенским проездом до пересечения с 6-м Коломенским проездом.

В горадминистрации попросили водителей учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

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