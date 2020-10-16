Рязанца арестовали на семь суток за тонированный автомобиль

Утром 16 октября на улице села Прудное Михайловского района сотрудники ГИБДД остановили тонированный Chevrolet Cruze. Оказалось, что светопропускаемость передних стекол автомобиля 21-летнего местного жителя, не соответствует установленным требованиям.

При проверке выяснилось, что ранее молодого человека уже привлекали к административной ответственности за такое нарушение. Тогда полицейские потребовали устранить нарушение или прекратить пользоваться автомобилем, но парень не послушался.

По результатам рассмотрения данного нарушения районным судом города Михайлова водителю иномарки назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток.

Фото: управление ГИБДД по Рязанской области.

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