Сеть рязанского муниципального предприятия взломали хакеры

Сотрудники регионального УФСБ выявили брешь в системе безопасности одного из рязанских муниципальных предприятий, из-за которого неизвестные получили доступ к внутренней сети.

«В результате проведенных оперативно-технических мероприятий негативное воздействие на информационные системы было локализовано, причинения вреда информационной инфраструктуре не допущено», - отчитались в ведомстве.

Как показала проверка взлом стал возможен из-за многочисленных нарушений правил информационной безопасности. В результате в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении причин произошедшего, а системного администратора привлекли к административной ответственности.

В настоящее время выявленные недостатки при эксплуатации сети предприятия устранены.

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