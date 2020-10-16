В понедельник три улицы в Рязани останутся без света

19 октября, в понедельник, на трех рязанских улицах отключат электричество из-за опиловки деревьев, сообщает пресс-служба городской администрации.

В понедельник с 09:00 до 16:30 света не будет по следующим адресам:

- улица Хрюкина, д. с 1 по 9, д. с 41 по 70;

- улица Советская, д. с 1 по 44, д. 61 корп. 2, д. 61 корп. 3, д. 61 корп. 4, д. с 63 по 77;

- улица Дорожная, д. с 1а по 17 (нечетная сторона), д. 24а, д. 25.

Работы производит ООО «Ландшафт-Строй».

Напомним, что на регион надвигается похолодание. Жители обозначенных улиц не смогут временно использовать теплоприборы.