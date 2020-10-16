В «Наташкином парке» в Рязани появилась новая иллюминация

В Верхнем городском парке появилась новая иллюминация, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Десять новых прожекторов с 15 октября работают в районе детской игровой площадки и у памятника Есенину. У площадки они транслируют различные детские сюжеты, а у памятника поэту – строки из его произведений и тематические изображения.

Подсветку будут включать в парке каждый день вместе с городским освещением.

В пресс-службе отмечают, что работы в рамках второго этапа благоустройства в Верхнем городском парке в этом году завершаются.

«Впереди – установка урн. Приемка парка пройдет с привлечением представителей депутатского корпуса и общественности» - говорится в сообщении администрации города.