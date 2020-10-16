Под Рязанью поймали суперрекордного голавля.

2020 год порадовал рязанских рыбаков уловами крупных рыб. Двухпудовый сом, восьмикилограммовая щука оказывались на куканах счастливчиков. Настал черед и «белой» рыбы.

В середине октября на окских просторах жителю Рязани удалось поймать огромного голавля.

— Эта рыба попадается на спиннинг не редко, но это в основном экземпляры около полукилограмма, — говорит Павел Братышко. — Но когда вытащили этого красавца и взвесили – удивлению не было предела. Весы показали 3 килограмма 140 граммов. Боролся с ним минут десять, ведь голавль – рыба бойкая. При этом клюнул он на легкий спиннинг с небольшой блесной-вращалкой.

Вообще, несмотря на всеядность, с предпочтением животной пищи (от червей до лягушат и мальков) голавль – рыба тугорослая, ибо обитает в местах с сильным течением, а на борьбу с ним уходит немало энергии. Сколько же этому экземпляру лет?

— Точный возраст можно определить только по чешуе, — говорит кандидат биологических наук Виктор Иванчев. — Но на вскидку можно сказать, что ему не менее 12 лет. Вообще, я слышал о поимке голавлей на 2 и даже на 2,5 килограмма, но про трехкилограммовых – нет.

В 80-е годы газета «Советский спорт» проводила конкурс «Рекордные рыбы года», и минимальный вес голавля для участия в нем был установлен в 2 килограмма. Проводись этот конкурс сейчас, этот окский голавль был бы реальным претендентом на победу.

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