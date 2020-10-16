«Единая Россия» начала разработку народной программы к предстоящим выборам в Госдуму

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости| РОО "Единая Россия".

Успех «Единой России» на предстоящей избирательной кампании будет во многом зависеть от новой программы партии. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии, где обсуждались приоритеты народной программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году.

«Вопреки представлениям некоторых людей, наши избиратели, безусловно, читают программы кандидатов, политических партий и голосуют, исходя из тех предложений, с которыми выходят политические силы. Поэтому важность нашей новой программы невозможно переоценить. При ее разработке, конечно, нужно учесть все ключевые задачи сегодняшнего дня: услышать – и это, наверное, самое главное – те идеи, которые будут предложены. Мы исходим из того, что сами избиратели, граждане нашей страны и будут соавторами нашей программы. В этом случае она действительно будет по-настоящему народной программой», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Он отметил, что в центре программы должны быть поддержка экономики, инновационное развитие промышленности, защита малого и среднего бизнеса, упрощение отчетности для предпринимателей, гибкое регулирование трудовых отношений. Эти темы во многом оказались на повестке дня из-за пандемии коронавируса.

Большой блок в документе будет отведен под «социалку». В частности, развитие адресной помощи людям, обеспечение качественного и доступного здравоохранения с учетом новых вызовов. Дмитрий Медведев предложил инструмент обязательного лекарственного страхования – когда препараты по рецепту врача пациенты получают за счет государства.

Еще одна важная тема – защита трудовых прав. Во время пандемии это стало особенно актуально. Большое количество сотрудников перевели на дистанционную работу – эта сфера пока не отрегулирована, сейчас «Единая Россия» работает над необходимыми поправками в Трудовой кодекс. Несмотря на это, фундаментальные положения трудового законодательства должны остаться неизменными, подчеркнул Дмитрий Медведев.

Среди элементов, которые усилят действующее трудовое законодательство, он назвал социальное партнерство и усиление роли работников в управлении экономикой, в том числе через общественные объединения, решение проблем самозанятых.

В то же время в партии продолжат заниматься системными проектами, которые «Единая Россия» реализует уже много лет. Это создание комфортной городской среды, улучшение качества жизни на селе. Дмитрий Медведев еще раз подчеркнул, что в сельских территориях нужно стремиться к созданию инфраструктуры, близкой к городской. Речь, в частности, о доступности медицины, образования, благоустройстве.

Что касается развития системы здравоохранения в целом, то в программе партии необходимо отразить новые требования по применению современных электронных сервисов и услуг в этой сфере, укреплению первичного звена, поддержке медиков и медицинского образования, развитию отечественной фарминдустрии.

Говоря об алгоритме работы над проектом народной программы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что для сбора предложений будут использовать общественные приемные, встречи депутатов и кандидатов с избирателями, онлайн форматы.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что партия изначально предложит лишь примерную структуру программного документа. Каждым разделом программы будет заниматься отдельная рабочая группа, в состав которых войдут представители органов федеральной и региональной власти, депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства РФ. Кроме того, партия пригласит к программной работе глав регионов, общественные объединения, экспертное сообщество и ученых. Они будут не только работать над документом, но и оценят его с точки зрения возможности воплощения в жизнь – чтобы в нем не было популизма. Часть положений эксперты уже поддержали.

Следующее заседание программной комиссии «Единой России» пройдет уже в ноябре.

Программа партии «Единая Россия» по выборам депутатов Рязанской областной Думы седьмого созыва, которые прошли 13 сентября, основана на обращениях жителей.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин отметил, что в нее вошли предложения, собранные на пикетах, в первичных организациях и окружных штабах. Также при ее формировании учитывалась стратегия социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года.

«Программа состоит из конкретных дел, реальных достижимых целей, а не пустых обещаний, – подчеркнул он. – Каждый рязанец сможет увидеть в ней свои инициативы».

По мнению члена Высшего совета партии, губернатора Рязанской области Николая Любимова, программа «Единой России» имеет ярко выраженную социальную направленность. «Добиваться существенного улучшения жизни людей – вот главное, на что направлена моя работа как губернатора, и эта цель является определяющей для регионального отделения «Единой России», – уточнил он.

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