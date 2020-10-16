Конфликт в рязанской коммуналке едва не перерос в поножовщину

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего рязанца, угрожавшего убить своего соседа по коммунальной квартире.

В дежурную часть обратился 31-летний мужчина, который сообщил, что ему угрожает опасность. Прибыв на место событий, стражи правопорядка увидели разгневанного соседа, который кричал на заявителя и даже грозился его убить.

По предварительным данным конфликт произошел из-за того, что в комнате 31-летнего рязанца слишком громко, по мнению соседа, играла музыка. Мужчина попросил уменьшить звук, поскольку шум может разбудить ребенка. Но меломан грубо отказался, чем очень разозлил отца.

«Он схватился за нож и пригрозил, что убьет соседа, если музыка не станет тише. Потерпевший испугался за свою жизнь и вызвал полицейских», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

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