COVID-19: Россия ставит очередной рекорд, в Рязанской области фиксируется снижение

В пятницу, 16 октября, в Рязанской области выявлено еще 89 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщила оперативная рабочая группа регионального правительства. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 9259 человек.

Еще 88 положительных тестов в настоящее время находятся на подтверждении в региональном минздраве. Вместе с ними общее число зараженных составляет 9347 человек.

Отметим, что темпы суточного прироста в Рязанской области стабилизировались. Фиксируется даже небольшое снижение с 13 октября, когда был зарегистрирован 91 новый случай.

В тоже время в России 16 октября был обновлен рекорд по суточному приросту заболевших – COVID-19 подтвердили у 15 150 человек.

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Обновлены данные по географии распространения заболевания (подробности).