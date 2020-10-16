Для тех, кто не готов ждать: квартиры в готовых домах!

Фото: ГК «Стройпромсервис»

Квартира в готовом доме сочетает плюсы новострои ки и вторичного жилья. Получаете ключи – и сразу можно переезжать! Не придется беспокоиться, по плану ли идет строительство – КВАРТИРЫ УЖЕ ГОТОВЫ! И не нужно несколько лет платить одновременно за ипотеку и съемное жилье.

ГК «Стройпромсервис» предлагает квартиры на любой вкус и бюджет, от одно- до трехкомнатных планировок площадью от 36 до 92 м². Готовые квартиры продаются в ЖК «Шереметьевский квартал» и «Окские просторы». Покупателей порадуют окна на две стороны, выделенные зоны для хранения, прекрасные виды и другие характеристики качественного жилья. Ключи в день покупки – заселяйся и живи!

Напоминаем, что мы сотрудничаем с ведущими банками, что позволит приобрести квартиру на максимально выгодных условиях.

Подробнее о квартирах: stroy-proms.ru

Информацию о доступных планировках вы можете получить в отделе продаж ГК «Стройпромсервис»: +7 (4912) 247-000

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