Для тех, кто не готов ждать: квартиры в готовых домах!

Фото: ГК «Стройпромсервис»
Квартира в готовом доме сочетает плюсы новострои ки и вторичного жилья. Получаете ключи – и сразу можно переезжать! Не придется беспокоиться, по плану ли идет строительство – КВАРТИРЫ УЖЕ ГОТОВЫ! И не нужно несколько лет платить одновременно за ипотеку и съемное жилье.
ГК «Стройпромсервис» предлагает квартиры на любой вкус и бюджет, от одно- до трехкомнатных планировок площадью от 36 до 92 м². Готовые квартиры продаются в ЖК «Шереметьевский квартал» и «Окские просторы». Покупателей порадуют окна на две стороны, выделенные зоны для хранения, прекрасные виды и другие характеристики качественного жилья. Ключи в день покупки – заселяйся и живи!
Напоминаем, что мы сотрудничаем с ведущими банками, что позволит приобрести квартиру на максимально выгодных условиях.
Подробнее о квартирах: stroy-proms.ru
Информацию о доступных планировках вы можете получить в отделе продаж ГК «Стройпромсервис»: +7 (4912) 247-000
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