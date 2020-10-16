Археологов подключили к реконструкции моста на улице Ленина. Фото: Константин МОГИЛИН

Рязанских археологов пригласили для археологического сопровождения реконструкции моста на улице Ленина возле цирка. Об этом сообщил руководитель НПЦ «Рязанская экологическая экспедиция» Василий Конов.

— Мы регулярно будем знакомить вас с историческими объектами, которые планируем выявить на данной территории. С отдельными находками, культурными слоями, и теми находками, о которых даже я не подозреваю, — заявил Василий Конов.

По словам специалиста, археологическое сопровождение не отразится в негативном ключе на сроках сдачи реконструкции моста.

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