Вторые сутки подряд в Московском районе фиксируют вспышку коронавируса. Последние новости по коронавирусу в Рязани на сегодня, 16 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Последние новости по коронавирусу в Рязани на сегодня, утро 16 октября - в Рязанской области зарегистрировали 9259 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 4840 человек проживают в Рязани.

Мэрия Рязани обновила данные по количеству зараженных в районах города:

- в Московском районе – 1565 (+25 за сутки) случаев;

- в Октябрьском районе – 1347 (+12) человек заболели;

- в Железнодорожном районе – 1184 (+11) случая;

- в Советском районе – 744 (+11) случая заражения.

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