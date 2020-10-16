Рязанцев срочно приглашают на пикет против вонючего воздуха

Городские власти разрешили проведение пикета «За чистый воздух в Рязани». Пройдет он уже в ближайшее воскресенье, 18 октября, на площади Театральной – знаковом месте. Напомним, именно там одна из лабораторий зафиксировала превышение уровня сероводорода.

«Хватит отсиживаться по домам – пока нас травят алчные олигархи» - говорится в заявлении рязанского ВООПИиК.

Ранее областные власти сообщили, что скорее всего источник отравленного воздуха в Рязани является нефтеперерабатывающая компания. Однако экологические лаборатории РНПК не зафиксировали никаких превышений.

Начало пикета в 13:00.

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