Момент массового ДТП в Рязани, в котором пострадал пешеход, зафиксировала камера наблюдения

На канале «Дороги Рязани» на сайте YouTube появилась запись с камеры наружного наблюдения, зафиксировавшей момент столкновения трех автомобилей на перекрестке улиц Ленина и Введенской в Рязани. ДТП произошло утром в четверг, 15 октября.

На записи видно, как два автомобиля на зеленый сигнал светофора начинают движение и выезжают на перекресток с улицы Введенской. В это время на перекресток по улице Ленина со стороны филармонии на скорости въезжает внедорожник Haval и врезается в оба автомобиля. Потерявшие управления машины вылетают на тротуар, где сбивают пешехода – молодого человека.

Известно, что пострадавшему пешеходу потребовалась помощь медиков.