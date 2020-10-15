В Рязани резко увеличилось количество больных COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ

Вечером 15 октября оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обновила данные о состоянии заболевших в Рязанской области.

В настоящее время в больницах региона с диагнозом COVID-19 находятся 308 человек, в том числе восемь детей. Состояние 80 из них оценивается как удовлетворительное, 198 пациентов – как средней степени тяжести. Тяжелых больных 30 человек, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, что еще сутки назад помощь аппаратов ИВЛ требовалась только 12 пациентам, а двое суток назад – девяти!

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Обновлены данные по географии распространения заболевания (подробности).