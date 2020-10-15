Елена Сорокина оценила готовность спецтехники к зимнему сезону

Мэр Рязани Елена Сорокина оценила готовность спецтехники Дирекции благоустройства города к зиме. Об этом она написала в своей страничке в Facebook.

Как отметила глава администрации, вопросы подготовки к зиме очень важны, особенно для такого большого города, как Рязань. Все машины прошли техническое обслуживание, заменены необходимые детали и механизмы. Техника полностью готова к работе.

137 единиц техники будут направлены на уборку города это: самосвалы, подметальные уборочные машины, экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, тракторы малой механизации, тракторы с щетками, пескоразбрасыватели, снегопогрузочные машины.

«На сегодняшний день мы полностью обеспечены топливом, закупили пескосоляную смесь, реагенты, которыми будут обрабатываться дороги города. Готовы к уборке тротуаров. Дирекция благоустройства обеспечена штатом водителей» - отметила Сорокина.

Однако, некоторые вопросы еще предстоит решить: это формирование резерва водителей, чтобы обеспечить бесперебойную работу техники и заключение контрактов с подрядчиками на случай, если зима выдастся особо снежной.