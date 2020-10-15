В Рязани загорелась трава на кладбище

15 октября, в четверг, в Рязани на улице Сысоевской загорелось кладбище.

На месте возгорания травы работают десять пожарных и две единицы техники. По предварительной информации огонь охватил площадь в два гектара.

О возгорании стало известно в 13:39 и на данный момент пожар пока не ликвидировали.

Напомним, в управлении благоустройства Рязани прорабатывают вопрос о выделении земли под строительство крематория. Для постройки учреждения, где будут находиться печи для сжигания умерших людей, нужно не менее 3 га муниципальной земли.