117 нарушителей оштрафовали в Рязани за плохие урны

С начала 2020 года за отсутствие или несвоевременную очистку урн административные комиссии привлекли к ответственности 117 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Всего в рамках работы по контролю за соблюдением правил, было выписано штрафов на сумму, превышающую 187 тысяч рублей.

Также городские власти напоминают, что по правилам благоустройства, урны должны быть установлены практически во всех общественных местах. Начиная с улиц и парков и заканчивая входами в магазины и остановками общественного транспорта.

Также по этим правилам урны должны регулярно и своевременно очищаться, ремонтироваться и краситься не реже чем один раз в год.

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