Рязанцы продолжают подписывать петицию против загрязнения воздуха

В Рязани продолжают собирать подписи под петицией против загрязнения воздуха. По данным сайта https://www.change.org/, свонесогласие выразили более 7 тысяч жителей Рязани.

«Жалобы поступают из всех районов, от выбросов страдают: Агропром, Семчино, Дашково-Песочня, Горроща, Карцево, Строитель, Соколовка, Турлатово, Листвянка, есть жалобы из Дядьково и Льгово, а также Первомайского проспекта и площади Свободы. И все это происходит на фоне новостей, о том, что Рязанская область находится в числе лидеров по заболеваемости раком.

Напомним, несколько последних дней рязанцы задыхаются от резкого неприятного запаха, который распространился буквально по всему городу. Если раньше на вонь в городе жаловались преимущественно жители микрорайона Дашково-Песочня, то сейчас претензии к властям поступают со всех районов, в том числе – центральных улиц (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!